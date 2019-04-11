США развернут в Румынии систему ПРО THAADLife.ru вчера в 15:07

Минобороны США развернёт на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD. Об этом оборонное ведомство официально попросили в НАТО.

США развернут в Румынии систему ПРО THAAD

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