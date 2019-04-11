Армия и оружие

США развернут в Румынии систему ПРО THAADLife.ru вчера в 15:07

Минобороны США развернёт на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD. Об этом оборонное ведомство официально попросили в НАТО.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Газета.Ruвчера в 12:51

В НАТО прокомментировали размещение в Румынии системы ПРО THAAD

RT на русскомвчера в 15:46

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

ТАССвчера в 12:44

В НАТО озвучили подробности размещения систем ПРО THAAD в Румынии

Московский Комсомолецвчера в 16:39

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Коммерсантъвчера в 11:44

США планируют временно разместить систему ПРО THAAD в Румынии

Российская газетавчера в 10:47

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

РИА Новостивчера в 10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Здоровье

В трети госбольниц РФ зарплаты оказались ниже средних по региону

По итогам анализа бухгалтерской отчетности больниц и поликлиник России выяснилось, что за прошлый год в трети государственных медицинских учреждений страны, сотрудники получили заработную плату ниже средней по региону.
Обновлено вчера в 05:34
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Футбол

Марселино: «Нету блестяще сыграл в матче с „Вильярреалом“»

Ответная игра состоится 18 апреля.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах

"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Автоспорт

Феттель лидирует на тестах в Шанхае, Квят – 8-й

На автодроме в Шанхае завершилась утренняя часть тестов в преддверии Гран-при Китая Формулы-1.
Обновлено вчера в 23:45
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Политика

В штабе Порошенко «сбили» Зеленского грузовиком

Обновлено вчера в 03:46
Общество

Россиянка выиграла фотографический «Оскар»

Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Кино

Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»

Обновлено вчера в 17:01
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Происшествия

Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая

Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
THAAD
Ракетное оружие
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Головной подрядчик - Lockheed Martin Missiles and Space.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное