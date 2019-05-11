Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем ВостокеГазета.Ru вчера в 17:51
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.
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Культура
В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов
В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено вчера в 09:35
Энергетика
«Нафтогаз Украины» за четыре месяца направил в бюджет $1,4 млрд налогов
С начала текущего года группа "Нафтогаз Украины" перечислила в госбюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
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Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
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Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Обновлено вчера в 08:50
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019
Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено в 00:18
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Игрок «Лестера» оштрафован за твит шестилетней давности
Будучи 15-летним подростком, футболист опубликовал расистскую шутку.
Обновлено вчера в 11:26
Космос
Земле угрожает более 20 000 астероидов
К 2013 году NASA совместно с другими космическими агентствами смогли обнаружить около 10 000 космических тел, представляющих для Земли вероятную угрозу.В настоящее время, согласно заявлению, опубликованному Европейским космическим агентством, количество опасных астероидов увеличилось до 20 022.
Обновлено 09 мая в 05:27
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Обновлено вчера в 02:58
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Колумбии четыре человека погибли после взрыва пороха в здании
В столице Колумбии Боготе четыре человека погибли и несколько десятков пострадали после взрыва в «пороховой мастерской», сообщает Noticias.
Обновлено вчера в 20:10