Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем ВостокеГазета.Ru 17:51
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.
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