Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем ВостокеГазета.Ru 17:51

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке

Эхо Москвы19:10

США развернут на Ближнем Востоке ЗРК Patriot и десантный корабль Arlington

РИА Новости17:38

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

Газета.Ru17:51

США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану

ТАСС17:34

Пентагон подтвердил сообщение о размещении ЗРК Patriot на Ближнем Востоке

RT на русском18:18

США развернут на Ближнем Востоке ЗРК Patriot и корабль Arlington из-за Ирана

Известия18:05

США разместят больше Patriot на Ближнем Востоке на фоне «иранской угрозы»

РБК16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве

Обновлено в 12:36
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов в Германии

Неизвестные осквернили могилы падших советских воинов в городе Шпремберге в Германии, передает «Интерфакс».
Обновлено в 08:49
Гаджеты

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика

Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо

Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Авто

АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах

В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено в 15:36
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

Катя Лель рассказала, что заметила НЛО в небе не она, а ее 10-летняя дочь Эмилия Кузнецова.
Обновлено в 21:47
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Обновлено в 13:36
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено в 14:13
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Космос

К новому году заработает система радиолокационных спутников

Представители Минобороны сообщили, что до начала 2020-года на орбите Земли будет сформирована уникальная система радиолокационной разведки «Лиана».
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Общество

День Семена расскажет, будут ли еще заморозки: погода и народные приметы на 10 мая

В народном календаре дата получила название день Семена.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное