США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем ВостокеГазета.Ru вчера в 17:51

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

Происшествия СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Происшествия Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Кино Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.

Шоу-бизнес Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Происшествия Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.

Кино Ушел из жизни сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент Сарджент стал популярным после выхода в свет фильмов о "Человеке-пауке", а также картине "Обыкновенные люди" и "Джулия", за последний ему дали "Оскар".

Политика Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Здоровье Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельный яд Медики назвали продукты, которые содержат смертельные яды. Все эти продукты регулярно можно встретить на столах россиян.

Футбол «ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.

Политика Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.

Общество Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.

Политика В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Происшествия Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.

Политика Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.

Энергетика Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Общество МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.

Политика Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.