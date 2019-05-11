Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем ВостокеГазета.Ru вчера в 17:51
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Вашингтон намерен пойти на этот шаг на фоне напряженных отношений с Ираном.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Происшествия
Под Саратовом в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по области.
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой
Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае
Спасатели ведут поиски четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:07
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Кино
Ушел из жизни сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Сарджент стал популярным после выхода в свет фильмов о "Человеке-пауке", а также картине "Обыкновенные люди" и "Джулия", за последний ему дали "Оскар".
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельный яд
Медики назвали продукты, которые содержат смертельные яды. Все эти продукты регулярно можно встретить на столах россиян.
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко
Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив
По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам
Нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты
JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор
Обновлено вчера в 14:22
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина
Вашингтон заинтересован в улучшении отношений с Россией и считает, что итоги предстоящего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 12:14
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня
Посадка корабля «Союз МС-11» должна состояться 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Обновлено 08 мая в 00:34
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России
Обновлено вчера в 09:34