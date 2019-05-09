Армия и оружие

США разработали ракету, убивающую лезвиямиКрасная весна вчера в 18:58

Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal. Газета сообщает, что у ракеты нет взрывающейся боеголовки.
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WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Газета.Ru02:43

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

RT на русскомвчера в 18:25

WSJ сообщила о создании в США секретной ракеты

РИА Новостивчера в 09:57

WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАССвчера в 12:10

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ruвчера в 10:20

США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВвчера в 18:33

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ruвчера в 09:31
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Путешествия

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

Обновлено в 09:35
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Космос

Коммерческие запуски тяжёлой «Ангары» начнутся не ранее 2025 года

Обновлено 08 мая в 10:18
Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Обновлено вчера в 02:52
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании

Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Культура

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Обновлено в 11:21
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике на Гран-при Испании

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам первых свободных заездов в рамках Гран-при Испании "Формулы-1".
Обновлено в 06:41
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю

Обновлено в 09:10
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