США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в РоссиюВзгляд.ру 01:32

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

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