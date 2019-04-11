США разместят в Румынии систему ПРО THAADiReactor 10:44

Соединенные Штаты по запросу НАТО временно разместят на территории Румынии систему противоракетной обороны THAAD. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Европейского командования США.

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

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