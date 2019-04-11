США разместят в Румынии систему ПРО THAADГазета.Ru 12:51

США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD, сообщило Европейское командование Пентагона. Инициатором этого стало руководство НАТО. THAAD будет эксплуатироваться в Румынии, пока будет производиться ремонт другой системы ПРО - Aegis.

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

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