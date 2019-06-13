Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотниковИзвестия вчера в 21:02
Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Культура
«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»
«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе
Телеканал Al-Mayadeen сообщал, что один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair затонул.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Мамаев утратил веру в освобождение
Обновлено в 05:52
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что потребитель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Политика
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Происшествия
Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно
Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
Обновлено в 04:48
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Челябинске завели дело о похищении ребенка
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения четырехлетнего мальчика, пропавшего из двора жилого дома 9 июня, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 03:40
Технологии
Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе по координатам, указанным турецкой стороной, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 06:04
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Армия и оружие
Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»
Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери.
Обновлено в 05:51