Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотниковИзвестия вчера в 21:02

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.
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США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9

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США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников

РБКвчера в 21:49

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Известиявчера в 21:02

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Телеканал 360°вчера в 21:39

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

RT на русскомвчера в 21:25

США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9

ТАССвчера в 21:21

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