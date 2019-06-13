Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотниковИзвестия вчера в 21:02
Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.
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