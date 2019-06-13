Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотниковРИА Новости вчера в 21:10
США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.
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Футбол
«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно
«Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.
Обновлено вчера в 16:16
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено вчера в 01:47
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Гаджеты
Astra Linux поставят на смартфоны
Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Длина волос победительницы почти 1,5 метра: в Екатеринбурге выбрали девушку с самой шикарной косой
Сегодня в ТРЦ «Академический» определили обладательниц лучших на Урале кос. Там прошел конкурс «Уральская краса, длинная коса — 2019».
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
Поможет ли «плата за пробки» разгрузить российские дороги
В январе 2006-го в шведской столице как эксперимент заработала система взимания платы за въезд в центр города.
Обновлено в 00:01
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Украина нашла новый способ закупки российского газа
В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона
Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено вчера в 07:45