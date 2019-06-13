США разместят в Польше эскадрилью беспилотниковРИА Новости вчера в 21:10

США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.

Футбол «Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Шоу-бизнес Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».

Гаджеты Astra Linux поставят на смартфоны Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.

Происшествия Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».

Экономика Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Происшествия Мужчина подрался с медведицей из-за собаки Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.

Здоровье Названы привычки, которые могут вызвать рак Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.

Политика Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

Транспорт Поможет ли «плата за пробки» разгрузить российские дороги В январе 2006-го в шведской столице как эксперимент заработала система взимания платы за въезд в центр города.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Политика Украина нашла новый способ закупки российского газа В эфире телеканала 112 Украина выступил официальный представитель украинского президента Владимира Зеленского Андрей Герус с предложением нового способа закупки российского газа.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Общество Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.

Политика Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.

Кино Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.