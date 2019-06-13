Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотниковРИА Новости вчера в 21:10
США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны», — сказал Путин.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Музыка
Девятибалльный шторм: группа 25/17 дала последний концерт в Парке Горького
Знаменитая группа 25/17 дала фанатам последний шанс услышать вживую свои самые энергичные и громкие композиции.
Обновлено в 01:33
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Айза Анохина и рэпер Гуф с сыном Для Алексея Долматова новый брак станет вторым по счету.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
25 выпускников из Прикамья написали ЕГЭ на 100 баллов
Наивысшие баллы получили 25 человек. Об этом сообщает администрация региона. В экзамене по литературе 6 выпускников получили по 100 баллов.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Катя Старшова показала романтические отношения с бойфрендом
Катя Старшова, ставшая популярной после роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не любит афишировать свою личную жизнь, но недавно сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Lexus стоимостью 7,3 млн руб. украли у юриста возле Центрального Московского ипподрома
«Оперативники выяснили, что с платной парковки на ул. Беговая, д. 22 неизвестный похитил принадлежащий заявителю автомобиль Lexus LX 570 стоимостью около 7,3 млн руб.», - пояснили в столичном главке.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой
Обновлено вчера в 23:12
Транспорт
Состояние водителей начнут определять с помощью нового теста
При проверке на наркотики водителю предложат сдать слюну на экспресс-тест.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами
Казань может первой в России внедрить полный цикл обращения с отходами.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено вчера в 19:08
Авто
Lexus построил летающий автомобиль для новых «Людей в черном»
Летающий Lexus QZ 618 Galactic Enforcer представляет собой обновлённое купе Lexus RC F. После нажатия специальной кнопки автомобиль превращается в космолёт и благодаря технологии Quasar Power Source, может переместиться в любую точку вселенной за считанные секунды.
Обновлено в 01:05
Игры
Cyberpunk 2077 можно будет пройти без убийств
Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков оценил слова Климкина об ответе на возвращение России в ПАСЕ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возможной реакции Киева на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55