США разместят систему ПРО THAAD в РумынииВзгляд.ру вчера в 10:22

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

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