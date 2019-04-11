Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в РумынииВзгляд.ру 10:22

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
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В НАТО озвучили подробности размещения систем ПРО THAAD в Румынии

Московский Комсомолец16:39

В НАТО прокомментировали размещение в Румынии системы ПРО THAAD

RT на русском15:46

США разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Газета.Ru12:51

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

ТАСС12:44

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Коммерсантъ11:44

США планируют временно разместить систему ПРО THAAD в Румынии

Российская газета10:47

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

РИА Новости10:41
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Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

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Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

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Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

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Президент Белоруссии считает, что РФ «обнаглела» и «выкручивает руки». В ответ Лукашенко распорядился принять меры.
Обновлено в 06:49
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Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине

Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
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Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

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Макрон выступил против торговых переговоров с США

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Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество

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Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
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МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
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Умер миллиардер Владислав Тетюхин

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