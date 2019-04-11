Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в РумынииВзгляд.ру 10:22
«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение Европейского командования.
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Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Экономика
ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов
По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб. Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
Президент Эквадора объяснил отказ Ассанжу в убежище
Президент Эквадора Ленин Морено объяснил, почему отказал в политическом убежище Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Политика
Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Политика
Лукашенко обвинил Россию в санкциях
Президент Белоруссии считает, что РФ «обнаглела» и «выкручивает руки». В ответ Лукашенко распорядился принять меры.
Обновлено в 06:49
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Наталья Рудова продемонстрировала результат химической диеты
Накануне звезда похвасталась первыми результатами.
Обновлено в 14:00
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году.
Обновлено в 03:05
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 11:10
Политика
Макрон выступил против торговых переговоров с США
«Франция выступает против торговых переговоров с США за рамками Парижского соглашения», — заявил он.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество
Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя
Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
Обновлено в 07:31
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Экономика
Минфин найдет лишние деньги у граждан
В четверг исследователи ВШЭ презентовали первые результаты третьей волны всероссийского обследования домохозяйств «Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений», проведенного по заказу Минфина и Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения
Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11