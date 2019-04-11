Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в РумынииГазета.Ru 10:41
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Европейского командования Соединенных Штатов. Как отмечается, американские ПРО будут там размещены на период технических работ и модернизации комплекса Aegis Ashore.
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