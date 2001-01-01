Футбол
США разгромили Гайану, Панама одолела Тринидад и ТобагоЕвро-футбол.ру 01:22
На Золотом Кубке КОНКАКАФ прошли два поединка групповой стадии. Сборная США без проблем переиграла команду Гайаны со счетом 4:0. Дублем отметился Тайлер Бойд. В другом матче Панама одолела Тринидад и Тобаго - 2:0. Голы забили Купер и Барсенас.
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