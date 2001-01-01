Футбол

США разгромили Гайану, Панама одолела Тринидад и ТобагоЕвро-футбол.ру 01:22

На Золотом Кубке КОНКАКАФ прошли два поединка групповой стадии. Сборная США без проблем переиграла команду Гайаны со счетом 4:0. Дублем отметился Тайлер Бойд. В другом матче Панама одолела Тринидад и Тобаго - 2:0. Голы забили Купер и Барсенас.
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Сборная США разгромила команду Гайаны на Кубке КОНКАКАФ

REGNUM00:13

США разгромили Гайану, Панама одолела Тринидад и Тобаго

Евро-футбол.ру01:22

США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ

Sportbox.RU00:54

США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ

Матч ТВ00:54

США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ

Советский спорт00:42

США разгромили Гайану

Спорт-Экспрессвчера в 23:57

Панама – Тринидад и Тобаго: прогноз на матч Золотого кубка КОНКАКАФ

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