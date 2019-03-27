Политика
США рассматривают возможность применения силы против ВенесуэлыRT на русском вчера в 18:01
Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона заканчиваются дипломатические инструменты в отношении Каракаса.
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Белый дом: США рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле
Московский Комсомолецвчера в 18:00
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