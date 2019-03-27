Политика

США рассматривают возможность применения силы против ВенесуэлыRT на русском вчера в 18:01

Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона заканчиваются дипломатические инструменты в отношении Каракаса.
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Белый дом: США рассматривают применение силы против Венесуэлы

Вести.Ruвчера в 18:27

США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы

Известиявчера в 18:24

США серьёзно рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле

Life.ruвчера в 17:49

Белый дом: США рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле

Московский Комсомолецвчера в 18:00

США допустили применение военной силы против Венесуэлы

URA.Ruвчера в 17:59

США рассматривают возможность применения силы против Венесуэлы

RT на русскомвчера в 18:01

США сохранят элемент неожиданности в дальнейших шагах по Венесуэле

РИА Новостивчера в 17:49
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Политика

Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Авто

Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

Ford EcoSport Изготовитель – «Соллерс – Набережные Челны» Год выпуска – 2018 В эксплуатации «За рулем» – с августа 2018 года Пробег на момент отчета – 16 500 км Публикация в ЗР № 12, 2018 Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Пакистан освободит из тюрем 360 индийцев в знак доброй воли

Обновлено в 01:16
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Обновлено вчера в 16:51
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено вчера в 04:50
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»

Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»

Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Задержан скрывавшийся ранее фигурант по делу Абызова

По делу, фигурантом которого является Ильичёв, ранее был задержан один из «министров «Открытого правительства России»» Михаил Абызов.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Страдавший алкоголизмом Дмитрий Харатьян едва не погиб

Обновлено в 01:30
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено 04 апреля в 18:50
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие

В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16

В начале марта высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без упоминаний о ЕС

Как сообщает в своих новостях Press Association со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании, британцам сейчас доступны паспорта и старого типа, с символикой ЕС на обложке.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Во Владимирской области из-за пожара погибли двое детей

Во Владимирской области произошел серьезный пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый.
Обновлено в 01:05
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Венесуэла назвала новые санкции США преступными

Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Авто

Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
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