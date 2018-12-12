Армия и оружие

США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы
Lenta.ru
вчера в 15:56

10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил.
Lenta.ruвчера в 15:56
Сара Сандерс
Мы поговорили с представителями России и были проинформированы о том, что их военный самолёт, который приземлился в Венесуэле, вылетит в пятницу и вернётся в Россию.
— Сара Сандерс, американский политикRT на русском вчера в 19:51

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США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы

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Власти США: российские самолеты покинут Венесуэлу в пятницу

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