Политика

США расширили санкции против России
РИА Новости
13:01

Минфин США расширил санкции против России. Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.
РИА Новости13:01

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Санкции США против хакеров, «троллей» и офицеров ГРУ. Главное

РБК15:33

США внесли в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей «агентов ГРУ»

Коммерсантъ13:35

США расширили санкции против России

РИА Новости13:01

США внесли в санкционный список 4 компании РФ и 18 человек

ФАН13:38

В Минфине США обвинили Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей

Интерфакс14:32

Эксперт оценил введение США санкций против 22 граждан и компаний из России

RT на русском15:15

Кто попал в новые санкционные списки США

ТАСС14:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:26, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 10:49
Политика

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 13:43
Политика

Украина вновь готовит проход военных судов через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 15:16
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика

Песков заявил о состоянии информационной войны в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о ведении информационной войны в мире на нескольких фронтах.
Обновлено в 16:15
Политика

ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин снял ограничения на политическое убежище в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.
Обновлено в 11:41
Политика

Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Разведывательный корабль королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Echo зашел 19 декабря в порт Одессы.
Обновлено в 08:50
Политика

Госдума отменила национальный роуминг

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации.
Обновлено в 11:50
Политика

День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин обозначил критерии эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации».
Обновлено в 10:47
Политика

Марин Ле Пен приедет на Ялтинский международный форум

Как рассказал сопредседатель оргкомитета мероприятия Андрей Назаров, оно состоится 19 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:20
Политика

Суд в Греции постановил выдать Винника Франции

Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Обновлено в 05:47
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