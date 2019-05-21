США ввели новые санкции против организаций из РоссииГазета.Ru вчера в 12:42

Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.

США ввели новые санкции против организаций из России

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