Политика

США ввели новые санкции против организаций из РоссииГазета.Ru вчера в 12:42

Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.
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США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision

Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
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Обновлено в 03:21
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ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний

Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".
Обновлено в 02:59
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В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
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Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
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Спорт

Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру

Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
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Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

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Обновлено в 03:51
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
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Порошенко обвинили на Украине в госизмене

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Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

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Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.
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Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

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Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
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В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
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