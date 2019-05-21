Политика
США ввели новые санкции против организаций из РоссииГазета.Ru вчера в 12:42
Решение о включении предприятий в список утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения Кристофер Форд. Кроме трех российских компаний под санкции подпали также компании из Китая и Сирии.
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США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из России
Коммерсантъвчера в 10:50
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Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
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Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
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Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
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Представителем Зеленского в кабмине назначен Андрей Герус
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Герусана должность представителя главы государства в кабинете министров.
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Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом.
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Экономика
ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний
Банк России выявил факты манипулирования на биржевых торгах в 2015-2017 годах обыкновенными акциями ОГК-2, группы "Разгуляй", "ЗПСН-Профнастил", ПАО "Ашинский метзавод", а также ПАО "Тучковский КСМ".
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Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
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Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
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Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Донского чиновника по делам инвалидов осудили за крупную взятку
В Ростове вынесен приговор экс-начальнику отдела по делам инвалидов министерства труда и социального развития области Нелли Вартанян.
Обновлено в 03:51
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.
Обновлено в 02:46
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Политика
Климкин оценил первые кадровые назначения Зеленского
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 22 мая, оценил первые кадровые назначения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09