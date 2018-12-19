Политика

США расширили санкции против России
РИА Новости
13:01

Минфин США расширил санкции против России. Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.
РИА Новости13:01

Подробнее о событии

США внесли в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей «агентов ГРУ»

Коммерсантъ13:35

Руководитель ФАН прокомментировал попадание агентства под санкции США

РБК14:06

США расширили санкции против России

РИА Новости13:01

США внесли в санкционный список 4 компании РФ и 18 человек

ФАН13:38

В Минфине США обвинили Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей

Интерфакс14:32

Эксперт прокомментировал внесение в санкционный список США Петрова и Боширова

RT на русском14:01

Кто попал в новые санкционные списки США

ТАСС14:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие

Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии

Обновлено в 09:45
Политика

Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив

Обновлено в 09:43
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика

В ДНР надеются, что новое перемирие в Донбассе утвердят 27 декабря

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова надеется, что сторонам удастся согласовать очередное перемирие в Донбассе в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности 27 декабря.
Обновлено в 10:50
Политика

Песков заявил о росте интереса к личности Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с годами интерес к главе государства Владимиру Путину только растет.
Обновлено в 14:18
Политика

Путин снял ограничения на предоставление политубежища

«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:41
Политика

Госдума отменила национальный роуминг

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.
Обновлено в 06:49
Политика

День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Суд в Греции постановил экстрадировать Александра Винника во Францию

Ранее суд греческого города Салоники принял решение экстрадировать гражданина РФ. Сторона защиты Винника обжаловала указанное решение.
Обновлено в 06:06
Политика

Генассамблея ООН поддержала резолюцией Глобальный договор о миграции

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду резолюцию в поддержку Глобального договора о миграции, постановив называть его Марракешским договором.
Обновлено в 11:54
Политика

Жан-Мари Ле Пен выступил за отмену антироссийских санкций

Основатель французской крайне правой партии "Национальный фронт" (в настоящее время - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен на встрече с российской делегацией заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и установление более тесного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 12:03
Политика

Трамп заявил, что Мексика платит за стену на границе с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика платит за строительство стены на границе с США.
Обновлено в 08:59
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

Госдума проведет в среду последнее пленарное заседание осенней сессии, которая отмеряет ровно половину срока полномочий 7-го думского созыва.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

Заигрывание США с курдами провоцирует новый кризис в Сирии — Захарова

Ситуация в районе сирийско-турецкой границы может спровоцировать новый кризис из-за того, что Соединенные Штаты заигрывают с курдами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Обновлено в 10:36
Главное