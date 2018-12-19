Политика
Минфин США расширил санкции против России. Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.
РИА Новости13:01
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Армия и оружие
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
Обновлено в 09:45
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Украина снова готовит проход своих ВМС через Керченский пролив
Обновлено в 09:43
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Украину пригрозили лишить безвиза
Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика
В ДНР надеются, что новое перемирие в Донбассе утвердят 27 декабря
Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова надеется, что сторонам удастся согласовать очередное перемирие в Донбассе в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности 27 декабря.
Обновлено в 10:50
Политика
Песков заявил о росте интереса к личности Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с годами интерес к главе государства Владимиру Путину только растет.
Обновлено в 14:18
Политика
Путин снял ограничения на предоставление политубежища
«Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:41
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Госдума отменила национальный роуминг
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.
Обновлено в 06:49
Политика
День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине
Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Суд в Греции постановил экстрадировать Александра Винника во Францию
Ранее суд греческого города Салоники принял решение экстрадировать гражданина РФ. Сторона защиты Винника обжаловала указанное решение.
Обновлено в 06:06
Политика
Генассамблея ООН поддержала резолюцией Глобальный договор о миграции
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду резолюцию в поддержку Глобального договора о миграции, постановив называть его Марракешским договором.
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Политика
Жан-Мари Ле Пен выступил за отмену антироссийских санкций
Основатель французской крайне правой партии "Национальный фронт" (в настоящее время - "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен на встрече с российской делегацией заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и установление более тесного сотрудничества с Россией.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп заявил, что Мексика платит за стену на границе с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика платит за строительство стены на границе с США.
Обновлено в 08:59
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
Госдума проведет в среду последнее пленарное заседание осенней сессии, которая отмеряет ровно половину срока полномочий 7-го думского созыва.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Заигрывание США с курдами провоцирует новый кризис в Сирии — Захарова
Ситуация в районе сирийско-турецкой границы может спровоцировать новый кризис из-за того, что Соединенные Штаты заигрывают с курдами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Обновлено в 10:36