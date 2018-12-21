Политика

США рассчитывают на выполнение Россией ее обязательств по Сирии
ТАСС
вчера в 15:50

США рассчитывают, что Россия выполнит свои обязательства по Сирии в рамках принятой ранее резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью National Public Radio. Стенограмму беседы дипломата распространил в пятницу Госдепартамент.
ТАССвчера в 15:50

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Помпео: США рассчитывают на выполнение Россией обязательств по Сирии

RT на русскомвчера в 16:46

Госдепартамент: США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят обязательства по Сирии

Московский Комсомолецвчера в 16:16

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Помпео: В Вашингтоне рассчитывают, что РФ выполнит свои обязательства по Сирии

РЕН ТВвчера в 15:51

США рассчитывают на выполнение Россией ее обязательств по Сирии

ТАССвчера в 15:50

США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят обязательства по Сирии

РИА Новостивчера в 15:28

Помпео рассказал об обязательствах России по Сирии

Газета.Ruвчера в 15:25
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Политика

Правительство США приостановило работу

Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет.
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США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
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Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.
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Политика

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
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Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж

Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением

Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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Бывшего президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам колонии

Экс-глава государства заочно получил 16 лет колонии строгого режима, передают ТСВ и «Первый Приднестровский».
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено вчера в 10:25
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Суд Эквадора отклонил апелляционную жалобу Ассанжа

Апелляционную жалобу защиты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа отклонил эквадорский суд.
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Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено вчера в 11:49
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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