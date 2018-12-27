Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива
Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского проливаИнтерфакс05:55
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг осуществил длительный полет вблизи Крыма, а также несколько пролетов к югу от Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Интерфакс05:55
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