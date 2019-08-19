Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости 12:49

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Пентагон показал видео первого теста крылатой ракеты после разрыва ДРСМД

РБК19:04

Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете

Интерфакс15:53

Пентагон показал на видео испытания ракеты, которую запрещал ДРСМД

РЕН ТВ12:56

В Пентагоне прокомментировали испытание запрещенной ДРСМД ракеты

Московский Комсомолец16:19

В ГД считают, что испытания США ракеты подтверждают нарушение ДРСМД во время его действия

ТАСС14:46

США испытали запрещённую ДРСМД ракету

RT на русском17:10

В России прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

РИА Новости16:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Twitter запретил рекламу государственных СМИ

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено в 12:26
Политика

Погребинский раскритиковал встречу Зеленского с Нетаньяху

Двусмысленная инициатива украинского президента Владимира Зеленского испортила его встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 14:17
Музыка

Дочь Умы Турман выпустила два новых сингла после съемок у Тарантино

Дочь Умы Турман и Итана Хоука представила композиции To Love a Boy и Stay Open, которые появятся на ее альбоме.
Обновлено в 11:39
Театры

Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра

Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Политика

Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 18:59
Общество

Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах

Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню

Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Общество

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым

В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Политика

США на год продлили запрет на поездки граждан страны в КНДР

Власти США приняли решение еще на год продлить запрет на поездки своих граждан в КНДР, он будет действовать до 31 августа 2020 года.
Обновлено в 14:06
Футбол

Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе Москва — Казань

Обновлено в 02:04
Кино

«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Футбол

ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»

Московский клуб хочет арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает ElDesmarque.
Обновлено в 17:43
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»

Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Космос

Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика

Зеленский уволил губернатора Николаевской области

Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Общество

Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль»

Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Обновлено в 13:06
Баскетбол

Де’Аарон Фокс: «Не стремлюсь на большой рынок»

Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс заявил, что комфортно себя чувствует в Сакраменто и не испытывает огромного желания попасть в команду с большого рынка.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие

В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных

Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат

Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное