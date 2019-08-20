Армия и оружие
США запустили запрещенную по договору о РСМД ракетуУтро.ru вчера в 13:50
Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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с чего всё началось
На сайте Пентагона появилось видео испытания крылатой ракеты — первого после официального выхода США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).РБКвчера в 19:04
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