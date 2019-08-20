с чего всё началось

Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

США запустили запрещенную по договору о РСМД ракету

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