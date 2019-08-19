Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракетыRT на русском 14:10

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
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Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

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Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»

В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
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Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2»

В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 11:34
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России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Обновлено в 17:07
Политика

В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
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Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding

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Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

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Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

США потеряли военное превосходство в Тихом океане

Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
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Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
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Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей

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Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
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Появился концепт льдообразующей подводной лодки. Она может помочь в борьбе с изменением климата

Часть ученых со скепсисом восприняли концепт новой подводной лодки.
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В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
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