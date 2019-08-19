Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости 12:49
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Политика
Переговоры Путина и Макрона завершились
Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:15
Политика
Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено в 17:31
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Экономика
Магаданская область берет новый кредит на 4 миллиарда рублей
Министерство финансов Колымы разместило три закупки: ведомство берет новые кредиты на 4 миллиарда рублей на срок до октября 2021 года.
Обновлено в 16:35
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Экономика
В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла
В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Учитель изнасиловал ребенка-инвалида в школьном кабинете
В ЮАР 13-летнего мальчика с синдромом Дауна изнасиловали в школьном кабинете, сообщает The Mirror. Инцидент произошел в начале августа.
Обновлено в 21:05
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Кино
Назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль
Стало известно имя главного претендента на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2020-м году, сообщает издание NME.
Обновлено в 19:43
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Футбол
Балотелли: «Моя мама расплакалась, когда я сказал ей, что перехожу в „Брешию“»
Перешедший в «Брешию» итальянский нападающий Марио Балотелли признался, что растрогал свою маму, сообщив ей о месте продолжения карьеры.
Обновлено в 12:12
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Космос
Астрономы обнаружили совершенно новый тип сверхновой
Астрономы полагают, что наконец-то подтвердили существование совершенно нового типа сверхновой, которая полностью уничтожает свою родительскую звезду, не оставляя после себя чёрную дыру или даже нейтронную звезду.
Обновлено в 15:50
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Технологии
Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных
Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.
Обновлено в 12:00
Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»
Ванда Нара, агент и жена форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не перейдет в «Монако» в это трансферное окно.
Обновлено в 10:21