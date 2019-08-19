Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракетуРИА Новости 12:49

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Испытание ракеты прошло 18 августа.
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Подробнее о событии

Пентагон показал видео первого теста крылатой ракеты после разрыва ДРСМД

РБК19:04

Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете

Интерфакс15:53

Появились подробности испытания крылатой ракеты в США

Lenta.ru16:04

В Пентагоне прокомментировали испытание запрещенной ДРСМД ракеты

Московский Комсомолец16:19

В ГД считают, что испытания США ракеты подтверждают нарушение ДРСМД во время его действия

ТАСС14:46

В России прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

РИА Новости16:46

США испытали запрещённую ДРСМД ракету

RT на русском17:10
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Экономика

WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Политика

Переговоры Путина и Макрона завершились

Около 2,5 часов продолжались переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты

Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:15
Политика

Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено в 17:31
Путешествия

Названы самые популярные среди путешественников приметы

В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»

Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Экономика

Магаданская область берет новый кредит на 4 миллиарда рублей

Министерство финансов Колымы разместило три закупки: ведомство берет новые кредиты на 4 миллиарда рублей на срок до октября 2021 года.
Обновлено в 16:35
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Экономика

В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла

В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Учитель изнасиловал ребенка-инвалида в школьном кабинете

В ЮАР 13-летнего мальчика с синдромом Дауна изнасиловали в школьном кабинете, сообщает The Mirror. Инцидент произошел в начале августа.
Обновлено в 21:05
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Кино

Назван главный претендент на «Оскар» за лучшую мужскую роль

Стало известно имя главного претендента на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в 2020-м году, сообщает издание NME.
Обновлено в 19:43
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено в 01:36
Футбол

Балотелли: «Моя мама расплакалась, когда я сказал ей, что перехожу в „Брешию“»

Перешедший в «Брешию» итальянский нападающий Марио Балотелли признался, что растрогал свою маму, сообщив ей о месте продолжения карьеры.
Обновлено в 12:12
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Космос

Астрономы обнаружили совершенно новый тип сверхновой

Астрономы полагают, что наконец-то подтвердили существование совершенно нового типа сверхновой, которая полностью уничтожает свою родительскую звезду, не оставляя после себя чёрную дыру или даже нейтронную звезду.
Обновлено в 15:50
Экономика

Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России

Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Игры

NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей

Обновлено в 06:21
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Технологии

Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных

Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Футбол

Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»

Ванда Нара, агент и жена форварда «Интера» Мауро Икарди, заявила, что футболист не перейдет в «Монако» в это трансферное окно.
Обновлено в 10:21
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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