с чего всё началось

Соединённые Штаты направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).

США просят ФРГ присоединиться к военной миссии в Персидском заливе

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Политика Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.

Футбол «Зенит» согласовал контракт с Малкомом Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Происшествия Пожар в Самаре распространился на восемь домов Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Шоу-бизнес Рудковская раздосадовала поклонников размером яхты Плющенко и Рудковская вновь сумели поразить подписчиков роскошью: на этот раз они опубликовали в Instagram фото с яхты размером с авианосец.

Общество В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Политика Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Общество В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".

Происшествия В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Кино Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки.

Здоровье Назван первый признак алкоголизма Тремор может вызвать и печеночная недостаточность – тоже явный признак алкоголизма.

Политика Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.