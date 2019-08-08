с чего всё началось

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2". Так, США предлагают европейским партнерам присмотреться к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Газовую нить собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

Здоровье Ночные походы в туалет оказались признаком опасной болезни Частое опорожнение мочевого пузыря в ночные часы не имеет ничего общего со старением организма и является признаком возникновения нескольких опасных болезней, утверждают учёные Великобритании.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Политика Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома» Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.

Наука Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

Происшествия В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.

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Экономика Uber отчитался о рекордных квартальных убытках Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.