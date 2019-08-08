с чего всё началось

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2". Так, США предлагают европейским партнерам присмотреться к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Газовую нить собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Происшествия Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Политика Сербы предложили отдать Косово в пользование России Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.

Гаджеты Apple запретила неавторизованную замену батареи iPhone Названа вероятная дата анонса новых iPhone читайте также Запрещая менять батарею у "неофициалов", фирма Тима Кука пытается оставить клиентов внутри своей экосистемы.

Политика Зеленский запланировал земельную реформу на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Кино Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде» Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.

Политика Бывший и.о. главы ФБР Маккейб подал в суд из-за своего увольнения Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства в марте 2018 года, подал в суд на Министерство юстиции США и ФБР, заявив, что решение об отставке нарушило его право на свободу слова.

Общество Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Происшествия Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Наука Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.

Футбол Кононов: кредит доверия от Федуна существует Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Общество Из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей возбудила дело ФАС В отношении общества защиты животных «Ответ» возбудило уголовное дело Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу.

Происшествия Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).

Футбол «Спартак» сделает еще один большой трансфер, ЦСКА будет ждать до последнего». Нобель Арустамян — о возможных сделках августа В поисках дядьки В недавнем интервью Игорь Акинфеев сказал, что команде необходим опытный дядька в центр поля, какими были для ЦСКА в разное время Рахимич и Вернблум.

Спорт Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Авто В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.