Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»Российская газета 12:30
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2". Так, США предлагают европейским партнерам присмотреться к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Газовую нить собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Экономика
Всероссийский День льняного поля пройдет 8 августа в Верхневолжье
Обновлено вчера в 07:00
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Общество
На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.
Обновлено в 03:08
Авто
Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке
Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено в 10:01
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге
Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию
Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями
Обновлено в 11:36
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Футбол
«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова
Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone
Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено в 13:42
Политика
Глава партии «Здоровая Сербия» предложил передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика
Салих Сагидов прокомментировал слова Кадырова об имаме Шамиле
Как сообщается на сайте газеты «Махачкалинские известия», глава Кировского района столицы Дагестана Салих Сагидов прокомментировал скандал вокруг высказываний руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
«Авиамикс» продемонстрирует 10 августа мощь боевой авиации России
На полигоне Дубровичи состоялся главный прогон показательной программы — в небо поднялась ударная мощь российской боевой авиации: истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-28Н и Ка-52, передаёт сегодня, 8 августа, ТК «Звезда».
Обновлено в 08:14
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено в 04:50