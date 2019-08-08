с чего всё началось

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2". Так, США предлагают европейским партнерам присмотреться к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Газовую нить собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Общество На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.

Авто Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия Полиция разыскивает хулигана, избившего кондуктора в Санкт-Петербурге Очередной случай нападения был зарегистрирован на днях в Калининском районе.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Общество Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Финансы Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23% За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Гаджеты Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.

Политика Глава партии «Здоровая Сербия» предложил передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Политика Салих Сагидов прокомментировал слова Кадырова об имаме Шамиле Как сообщается на сайте газеты «Махачкалинские известия», глава Кировского района столицы Дагестана Салих Сагидов прокомментировал скандал вокруг высказываний руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Армия и оружие «Авиамикс» продемонстрирует 10 августа мощь боевой авиации России На полигоне Дубровичи состоялся главный прогон показательной программы — в небо поднялась ударная мощь российской боевой авиации: истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-28Н и Ка-52, передаёт сегодня, 8 августа, ТК «Звезда».