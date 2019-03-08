Экономика

США продлили срок завершения операций с ценными бумагами ВенесуэлыФАН вчера в 09:57

США продлили до 10 мая 2019 года срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, об этом говорится в соответствующем документе Министерства финансов США. «Это разрешение действует до 12.01 (08.01 мск) 10 мая 2019 года», — сказано в документе.
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США продлили срок завершения операций с PDVSA

News.ruвчера в 10:16

Минфин США продлил срок завершения сделок с PDVSA

Коммерсантъвчера в 11:55

США отсрочили итоговые санкции против венесуэльской PDVSA

Ведомостивчера в 10:55

Прокуратура Нью-Йорка обвинила вице-президента Венесуэлы в попытках обойти санкции США

ТАССвчера в 15:59

США отложили срок завершения операций с ценными бумагами Венесуэлы

Российская газетавчера в 10:12

США продлили срок завершения операций с ценными бумагами Венесуэлы

ФАНвчера в 09:57

США продлили срок завершения сделок с облигациями венесуэльской PDVSA до 10 мая

ПРАЙМвчера в 10:46
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Происшествия

СК попросил арестовать бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга

Следствие в субботу, 9 марта, ходатайствовало об аресте бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, задержанного накануне по уголовному делу о мошенничестве.
Обновлено в 03:40
Транспорт

В Петербурге из-за метели и ветра закрыт аэропорт Пулково

Обновлено в 04:07
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Космос

Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с испытанием Dragon-2

Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с завершением испытания нового американского пилотируемого корабля Dragon-2.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

NPR: КНДР готовится к запуску ракеты

Обновлено в 03:05
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт

Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Общество

Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» раскрыли в Германии

Обновлено в 02:20
Спорт

Сборная России обновила рекорд по числу золотых медалей на Универсиаде

Российская сборная обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:34
Общество

В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за опасений повышения уровня воды в Неве до опасных значений.
Обновлено в 03:28
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

В Москве сегодня воздух прогреется до 3–5°C, по области температура может подняться до 7°C. Завтра, 10 марта, в столице температура будет держаться на том же уровне, местами возможен дождь и мокрый снег.
Обновлено в 02:07
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Коломне при пожаре в жилом доме пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Коломне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:48
Политика

Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США

Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Обновлено вчера в 09:17
Политика

В Крыму ответили на запрет США на признание полуострова российским

Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:49
Политика

Глава Европарламента допустил перенос сроков Brexit

До Brexit остались считанные дни, но в Европарламенте считают, что прощание Соединенного Королевства с Евросоюзом может быть перенесено на июль.
Обновлено в 04:00
Политика

Депутат Верховной рады заявил о необходимости отменить санкции

«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Житель Ленобласти обстрелял кафе из охотничьего ружья

Неизвестный пять раз выстрелил в воздух и пять — в окна кафе. Полиция задержала 39-летнего местного жителя.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Россия и Сирия призвали США закрыть лагерь для беженцев «Рукбан»

Ситуация в сирийском лагере для беженцев «Рукбан» остается катастрофической, говорится в совместном заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Гаджеты

Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
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