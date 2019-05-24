Политика
США продадут оружие арабским странам вопреки решению конгрессаРоссийская газета вчера в 23:22
США завершили нескольких десятков замороженных ранее сделок по поставке оружия арабским странам. Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания получат американское оружие на 8,1 миллиарда долларов в целях "укрепления стабильности" на Ближнем Востоке.
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Трамп хочет заключить сделку с саудитами на поставку оружия без конгресса
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