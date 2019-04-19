США призвали все страны не пропускать российские самолеты в ВенесуэлуРИА Новости 09:52

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

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