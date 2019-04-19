Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в ВенесуэлуREGNUM 10:44

США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
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