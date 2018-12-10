Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»
BFM.ru
12:24

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передает РИА Новости.
BFM.ru12:24

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