США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передает РИА Новости.

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

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