Политика
США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»
США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»BFM.ru12:24
США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передает РИА Новости.
BFM.ru12:24
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В США посчитали «Северный поток — 2» угрозой и призвали все стороны из него выйти
Народные новости13:41
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Политика
Мэй отменила голосование по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики прибыли в Венесуэлу
В южноамериканскую страну были направлены два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил (ВКС).
Обновлено в 14:17
Политика
Песков оценил решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Киева о прекращении договора о дружбе с Россией, отметил, что подобный шаг является неуважением к народу Украины.
Обновлено в 14:29
Политика
Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране.
Обновлено в 14:30
Политика
Климкин заявил, что ЕС обещал рассмотреть новые санкции против России
Украина попросила Евросоюз ввести новые санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе, и Брюссель пообещал рассмотреть вопрос.
Обновлено в 14:29
Политика
США расширили санкции против КНДР
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех граждан Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на минфин США.
Обновлено в 14:12
Политика
Защита Бутиной попросила суд о слушаниях о сделке со следствием
Обновлено в 14:27
Политика
Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока
Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:15
Политика
СБУ внесла в черный список «комиссара Каттани»
Украинский Минкульт по требованию Службы безопасности Украины (СБУ) внес в черный список итальянского актера Микеле Плачидо, который снимался в роли комиссара Каттани в сериале "Спрут".
Обновлено в 14:25
Политика
Пашинян исключил вступление Армении в НАТО
Армения не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом, сообщил в понедельник, 10 декабря, исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
Обновлено в 14:01
Политика
Делегация израильских военных прибудет в Москву во вторник
Делегация высокопоставленных военных направится во вторник, 11 декабря, в Москву, где состоятся переговоры с российскими коллегами.
Обновлено в 14:05
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции
Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:58
Политика
Объявлены претенденты на звание человека года по версии Time
Журнал Time огласил шорт-лист номинантов на звание «Человек года».
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Разведка ДНР: ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России
Обновлено в 13:06
Политика
Священники УПЦ объявили флешмоб в поддержку канонической Церкви
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата объявили флешбом в поддержку канонической Церкви и ее предстоятеля.
Обновлено в 13:52