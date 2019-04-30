США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозициюLenta.ru 09:40

Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.

Армия и оружие Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Политика Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политика Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.

Футбол Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Финансы Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.

Происшествия Участник банды Басаева получил 13 лет 13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.

Политика Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.

Происшествия В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.

Шоу-бизнес Стаса Михайлова подозревают в пластике лица В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Политика Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу «В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.

Авто Range Rover Sport PHEV проехал на одной заправке 1292 километра Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Общество МВД хочет запретить оформление микрозаймов без паспорта через интернет Ранее Центробанк предложил запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья.

Кино Премьеру «Фантастических тварей 3» отложили на два с половиной года Канал CNN подтвердил, что следующий фильм по "Фантастическим тварям" поклонники увидят не в 2020-м, как ожидалось ранее, а в 2021 году.

Космос Космонавт Тихонов в третий раз начал готовиться к полёту на МКС Источник РИА Новости сообщил, что в первый раз Тихонова назначили в экипаж, стартующий к МКС, в сентябре 2017 года, второй раз он начал готовиться к полёту осенью 2018 года, но оба раза вместо него на орбиту отправляли грузовые контейнеры.

Происшествия Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии Уроженец Узбекистана Игорь Подпорин был задержан 25 мая 2018 года после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил холст в трех местах; также пострадала авторская рама.

Политика Зеленский вновь извинился перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.