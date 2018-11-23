Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Политика Политика Премьеры Великобритании и Испании обсудили Brexit и Гибралтар Во вторник премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может проголосовать против соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.

Политика Политика МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Политика Политика Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.

Политика Политика Браудер призвал к временному исключению России из Интерпола Британский финансист Уильям Браудер призвал канаадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола.

Политика Политика ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Политика Политика Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.

Политика Политика Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.

Политика Политика Порошенко уволил губернатора Луганской области Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

Политика Политика Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.

Политика Политика Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.

Политика Политика Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.