Политика

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei
Интерфакс
19:21

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Интерфакс19:21

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США призвали союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

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WSJ: США убеждают союзников отказаться от сетевого оборудования из Китая

Газета.Ru19:33

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Интерфакс19:21

США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei

РБК18:45

WSJ: США пытаются убедить союзников отказаться от использования продукции Huawei

ТАСС18:27
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Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 19:22
Политика

Премьеры Великобритании и Испании обсудили Brexit и Гибралтар

Во вторник премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может проголосовать против соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено в 20:16
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 20:07
Политика

Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.
Обновлено в 19:45
Политика

Браудер призвал к временному исключению России из Интерпола

Британский финансист Уильям Браудер призвал канаадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола.
Обновлено в 19:53
Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Федеральная служба охраны (ФСО) России отказалась прокомментировать пролет двух военных вертолетов над территорией Кремля, передает РИА "Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 20:09
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 17:55
Политика

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 20:08
Политика

Порошенко уволил губернатора Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 19:55
Политика

Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 18:26
Политика

Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Обновлено в 20:03
Политика

Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Обновлено в 20:05
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Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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Островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Просторечное название - Страна восходящего солнца.
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