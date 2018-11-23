Политика
США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei
США призвали союзников отказаться от использования оборудования HuaweiИнтерфакс19:21
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Интерфакс19:21
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Политика
Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 21:17
Политика
Помпео заявил о недоступности США для каравана мигрантов
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию караван мигрантов, идущий из Уругвая.
Обновлено в 22:38
Политика
Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 23:05
Политика
Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 22:18
Политика
МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море
У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 22:32
Политика
Посол Украины ответил на требование МИД ФРГ закрыть сайт «Миротворец»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал "Миротворец", в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за данный сайт, который имеет "частное" происхождение.
Обновлено в 23:12
Политика
Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне
Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено в 21:44
Политика
ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем
Обновлено в 23:12
Политика
Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии
Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 23:03
Политика
Трамп провёл День благодарения вместе с семьёй во Флориде
Президент США Дональд Трамп провёл вечер Дня благодарения с членами своей семьи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде .
Обновлено в 23:00
Армия и оружие
НАТО: ситуация в Косове находится под контролем
Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 22:32
Политика
Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Обновлено в 23:13
Политика
Порошенко уволил губернатора Луганской области
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Армия России вошла в тройку самых сильных в мире
Обновлено в 22:38