Политика

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei
Интерфакс
19:21

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Интерфакс19:21

Подробнее о событии

WSJ: США призывают союзников отказаться от оборудования китайской Huawei

Коммерсантъ22:55

WSJ: США призывали союзников отказаться от продукции китайской компании Huawei

RT на русском22:46

США призвали союзников отказаться от использования техники Huawei

Известия20:40

WSJ: США убеждают союзников отказаться от сетевого оборудования из Китая

Газета.Ru19:33

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Интерфакс19:21

США попытались убедить союзников отказаться от оборудования Huawei

РБК18:45

WSJ: США пытаются убедить союзников отказаться от использования продукции Huawei

ТАСС18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 21:17
Политика

Помпео заявил о недоступности США для каравана мигрантов

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию караван мигрантов, идущий из Уругвая.
Обновлено в 22:38
Политика

Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 23:05
Политика

Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.
Обновлено в 22:18
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 22:32
Политика

Посол Украины ответил на требование МИД ФРГ закрыть сайт «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал "Миротворец", в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за данный сайт, который имеет "частное" происхождение.
Обновлено в 23:12
Политика

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено в 21:44
Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Обновлено в 23:12
Политика

Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 23:03
Политика

Трамп провёл День благодарения вместе с семьёй во Флориде

Президент США Дональд Трамп провёл вечер Дня благодарения с членами своей семьи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде .
Обновлено в 23:00
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 22:32
Политика

Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Обновлено в 23:13
Политика

Порошенко уволил губернатора Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Армия России вошла в тройку самых сильных в мире

Обновлено в 22:38
ещё по теме
Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Япония
Государство
Островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Просторечное название - Страна восходящего солнца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное