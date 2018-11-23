с чего всё началось

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

Политика Политика ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Политика Политика Браудер призвал власти Канады помочь исключить Россию из Интерпола Выступая в эфире канадской радиостанции CBC, Браудер заявил, что Россия постоянно использует Интерпол в своих интересах и тем самым вредит международной полицейской организации.

Политика Политика Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.

Политика Политика Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу» Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.

Политика Политика Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец» Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал требование министерства иностранных дел Германии закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

Политика Политика МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Политика Политика Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник "Боевики постоянно осуществляют эти попытки проникнуть на позиции армии с целью сорвать реализацию договоренностей, достигнутых в Сочи по созданию демилитаризованной зоны", — заявил собеседник агентства.

Политика Политика Почему Путин обогнал Трампа в глобальном рейтинге доверия к политикам Высокие электоральные рейтинги внутри собственной страны, продолжают авторы, позволяют Путину "сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире".

Политика Политика Порошенко уволил губернатора Луганской области Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

Политика Политика Трамп предложил винить в смерти Хашукджи весь мир Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту Саудовской Аравии по делу об убийстве Джамаля Хашукджи, предложив винить в смерти журналиста весь мир.