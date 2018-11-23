Политика
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Интерфаксвчера в 19:21
с чего всё началось
Представители США в последние недели пытаются убедить своих союзников не использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei, пишет газета The Wall Street Journal.Газета.Ruвчера в 19:33
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WSJ: США призывали союзников отказаться от продукции китайской компании Huawei
RT на русскомвчера в 22:46
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Политика
В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии
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Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 02:23
Политика
Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
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Политика
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США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
Обновлено в 02:40
Политика
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Обновлено в 02:34
Армия и оружие
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Политика
Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт "Миротворец".
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Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, легализующие «ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства» автомобили с европейскими номерами.
Обновлено в 02:27
Политика
Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне
Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 02:09
Политика
МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море
У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 01:34
Политика
Укрепление социальной справедливости в РФ зависит от власти – опрос
В России на 9% увеличилось число людей, считающих, что укрепление социальной справедливости в обществе зависит от политики властей (20% в 2013 году до 29% в 2018 году).
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии
США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 02:35