Политика
США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуРИА Новости 18:06
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
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Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец
Обновлено в 02:34
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Влад Топалов впервые поделился фотографией малыша, отметив, что он очень похож на свою маму.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено в 13:26
Политика
Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Политика
Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, когда намерен окончательно отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.
Обновлено в 15:40
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Общество
В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером
Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено в 09:14
Происшествия
Сотрудника Росавиации арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей
В результате с 2008 по 2018 год госкорпорация потеряла порядка одного миллиарда рублей, который присвоили участников адвокатской коллегии.
Обновлено вчера в 15:20
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Директор Большого театра кукол арестован за взятку в Петербурге
Суд Санкт-Петербурга арестовал директора Большого театра кукол Александра Калинина.
Обновлено в 14:30
Наука
Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34