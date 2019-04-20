Политика

США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуРИА Новости 18:06

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
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