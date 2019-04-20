Политика

США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуРИА Новости 18:06

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу. Об этом в своем Twitter написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

РИА Новости18:06

Госдеп призвал все страны заблокировать российской авиации путь в Венесуэлу

Daily Storm13:04

Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст

ТАССвчера в 08:50

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

RT на русском11:06

Госдеп предложил странам закрыть воздушный путь из РФ в Венесуэлу

News.ru10:30

Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

Взгляд.ру09:42

Госдеп просит все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

Красная весна12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.
Обновлено в 18:03
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено в 16:30
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено в 18:59
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Кино

Гости в украшениях Chopard на церемонии открытия 41-го ММКФ

Обновлено в 05:04
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Музыка

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Перед зрителями юная звезда выступила с песней Юлией Началовой «Герой не моего романа», чем растрогала слушателей.
Обновлено в 19:32
Политика

Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Два сотрудника разведки ОАЭ задержаны в Турции

В Стамбуле задержаны два человека, которых власти Турции подозревают в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 21:13
Экономика

Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Космос

Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека

Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено в 21:34
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Космос

Школьник из Томска разработал уменьшенную копию космического спутника

Обновлено в 04:45
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика

Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 22:31
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в промзоне в Нижнекамске выросло до 17

Обновлено в 12:50
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное