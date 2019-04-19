Политика

США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуГазета.Ru 14:08

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
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