США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуГазета.Ru 14:08

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

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