Политика
США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуГазета.Ru 14:08
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
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В МИД РФ осудили отказ Мальты предоставить воздушное пространство для пролета самолетов РФ
Интерфакс - Россиявчера в 08:19
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