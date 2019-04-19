Политика

США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуГазета.Ru вчера в 14:08

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

РИА Новостивчера в 18:06

Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

Взгляд.рувчера в 09:42

Госдеп просит все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу

Красная веснавчера в 12:49

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

RT на русскомвчера в 11:06

Госдеп предложил странам закрыть воздушный путь из РФ в Венесуэлу

News.ruвчера в 10:30

Госдеп призвал все страны заблокировать российской авиации путь в Венесуэлу

Daily Stormвчера в 13:04

Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст

ТАСС18 апреля в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

Обновлено в 02:30
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Армия и оружие

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Космос

Коричневый карлик произвел супервспышку

Астрономы зарегистрировали супермощную вспышку, произошедшую на коричневом карлике L-типа, в ходе которой звезда увеличила свою яркость в десять тысяч раз, при этом выделилось колоссальное количество энергии.
Обновлено 18 апреля в 12:07
Наука

Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне

Обновлено вчера в 23:27
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»

По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Израиль нашел способ противостоять С-300

В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Авто

Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель

Компания предпочла устанавливать устаревшие модели 421, несмотря на отсутствие у них адаптации к современным условиям работы.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия

В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Пестравка Самарской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре

Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
Обновлено в 03:19
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах

Обновлено в 01:14
Гаджеты

Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль

В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное