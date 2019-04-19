Политика
США призвали не пускать российские самолеты в ВенесуэлуГазета.Ru вчера в 14:08
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
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Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст
ТАСС18 апреля в 08:50
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Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
Коричневый карлик произвел супервспышку
Астрономы зарегистрировали супермощную вспышку, произошедшую на коричневом карлике L-типа, в ходе которой звезда увеличила свою яркость в десять тысяч раз, при этом выделилось колоссальное количество энергии.
Обновлено 18 апреля в 12:07
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Компания предпочла устанавливать устаревшие модели 421, несмотря на отсутствие у них адаптации к современным условиям работы.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия
В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Пестравка Самарской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре
Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
Обновлено в 03:19
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Гаджеты
Apple создал устройство, мешающее разблокировать автомобиль
В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
Обновлено вчера в 01:14
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26