Политика
США призвали Венгрию разбираться с Украиной без помощи НАТОLenta.ru вчера в 20:46
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу закона о языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
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Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Авто
Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Эксперты развенчали главные мифы о хлебе
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Вдохновитель Brexit скрылся с места устроенного им ДТП
Британский политик Найджел Фараж, ставший одним из вдохновителей Brexit, сбежал с места ДТП в Кенте.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
10 мая стартует чемпионат мира по хоккею
Сегодня сборная России сыграет с норвежцами ЧМ будет походить в Словакии и продлится с 10 по 26 мая.
Обновлено вчера в 02:14
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Обновлено вчера в 02:58
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году
Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Сто лет Баухауса: как немецкие архитекторы научили нас жить в «коробах»
Архитекторы Баухауса, выпустившие манифест в 1919 году, ратовали за простоту и утилитарность.
Обновлено в 01:00
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Журналист ФАН попал под горячую руку матери депутата Максима Резника
В аэропорту Пулково на сотрудника канала «ФАН-ТВ» напала мать депутата Законодательного собрания Максима Резника.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42