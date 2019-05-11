Политика

США призвали Венгрию разбираться с Украиной без помощи НАТОLenta.ru вчера в 20:46

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу закона о языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
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США призвали Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной

Комсомольская правдавчера в 20:17

США призывают Венгрию решать с Украиной споры о языке без вмешательства НАТО

Вести.Ruвчера в 20:10

США призвали Венгрию быть «более ответственной» в отношениях с Украиной

РИА Новостивчера в 15:26

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Взгляд.рувчера в 16:17

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Известиявчера в 15:56

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

ТАССвчера в 15:54

США призвали Венгрию не ввязываться в спор с Украиной о её языке

Life.ruвчера в 17:52
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Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
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Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
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ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
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10 мая стартует чемпионат мира по хоккею

Сегодня сборная России сыграет с норвежцами ЧМ будет походить в Словакии и продлится с 10 по 26 мая.
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Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
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Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП

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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

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Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено вчера в 09:39
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Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
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Армия и оружие

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Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Архитекторы Баухауса, выпустившие манифест в 1919 году, ратовали за простоту и утилитарность.
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Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
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Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
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Журналист ФАН попал под горячую руку матери депутата Максима Резника

В аэропорту Пулково на сотрудника канала «ФАН-ТВ» напала мать депутата Законодательного собрания Максима Резника.
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Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
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Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
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