США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языкеИзвестия 15:56

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

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