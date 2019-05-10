Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языкеИзвестия 15:56
Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
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Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Происшествия
ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела против сотрудника Mash
В отношении продюсера telegram-канала Mash Михаила Кумброва возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Космос
NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Наука
Психологическое плацебо
Новое исследование показывает важность тщательного отделения реальных терапевтических эффектов от психологических плацебо. (Перевод статьи редактора Science-Based Medicine, невролога и известного скептика Стивена Новеллы).
Обновлено 08 мая в 08:55
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе
Обновлено в 16:11
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Готовившиеся к параду экипажи ВКС России возвращаются на аэродромы базирования
Для обеспечения воздушной части парада Победы было задействовано 9 аэродромов временного базирования в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.
Обновлено в 07:46
Технологии
Программу «Пригласи друга» в World of Warcraft закроют и переработают
Blizzard объявила, что популярная программа «Пригласи друга» в World of Warcraft прекратит свою работу.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Гаджеты
В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ
Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.
Обновлено в 11:15
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue представили в кузове кабриолет
Более подробно об автомобиле сообщалось ранее, однако накануне дизайнеры из студии X-Tomi Design опубликовали рендеры, на которых показали Venue в кузове кабриолета.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Авто
Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан
Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Общество
Жителей Нижней зоны Академгородка приглашают на сход по поводу сквера
Встречу организовал глава администрации района Дмитрий Оленников по просьбе ветеранов Нижней зоны Академгородка, входящих в инициативную группу сторонников большого сквера.
Обновлено в 05:31