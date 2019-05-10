Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языкеИзвестия 15:56

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США призвали Венгрию не ввязываться в спор с Украиной о её языке

Life.ru17:52

США призвали Венгрию не интернационализировать свой спор с Украиной

Красная весна17:26

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Взгляд.ру16:17

Америка потребовала Венгрию не втягивать НАТО в конфликт с Украиной

SM News16:14

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке

Известия15:56

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

ТАСС15:54

США призвали Венгрию быть «более ответственной» в отношениях с Украиной

РИА Новости15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Происшествия

ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела против сотрудника Mash

В отношении продюсера telegram-канала Mash Михаила Кумброва возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Наука

Психологическое плацебо

Новое исследование показывает важность тщательного отделения реальных терапевтических эффектов от психологических плацебо. (Перевод статьи редактора Science-Based Medicine, невролога и известного скептика Стивена Новеллы).
Обновлено 08 мая в 08:55
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Кино

В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе

Обновлено в 16:11
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Общество

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Готовившиеся к параду экипажи ВКС России возвращаются на аэродромы базирования

Для обеспечения воздушной части парада Победы было задействовано 9 аэродромов временного базирования в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Технологии

Программу «Пригласи друга» в World of Warcraft закроют и переработают

Blizzard объявила, что популярная программа «Пригласи друга» в World of Warcraft прекратит свою работу.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Гаджеты

В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ

Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.
Обновлено в 11:15
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue представили в кузове кабриолет

Более подробно об автомобиле сообщалось ранее, однако накануне дизайнеры из студии X-Tomi Design опубликовали рендеры, на которых показали Venue в кузове кабриолета.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Авто

Citroen выпустит в 2021 году флагманский седан

Компания Citroen скоро выпустить новый флагманский седан.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Общество

Жителей Нижней зоны Академгородка приглашают на сход по поводу сквера

Встречу организовал глава администрации района Дмитрий Оленников по просьбе ветеранов Нижней зоны Академгородка, входящих в инициативную группу сторонников большого сквера.
Обновлено в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венгрия
Государство
Государство в Восточной Европе, но есть мнение, что Венгрия находится в Центральной Европе. Иные ставят под сомнение обе версии, но в вопросе о точном местонахождении Венгрии между собой расходятся. Население - 9 830 485 чел., площадь территории - 93 036 км². Занимает 89-е место в мире по численности населения и 108-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное